Привычный контент — тексты, фото, видео, дизайн и программы — это произведения. Создателям произведений принадлежат авторские права: указывать своё имя, получать деньги за публикацию и некоторые другие по ст. 1255 ГК РФ. Чтобы считаться автором, не нужно оформлять специальные документы — ст. 1259 ГК РФ. Доказательства понадобятся, только если контент кто-то украл или возник спор об авторстве.

Доказывать, что автор именно вы, можно любыми способами — так пояснил Верховный суд в п. 110 Постановления № 10 от 23.04.2019. Но лучше заранее зафиксировать авторство и дату создания.

Статья о компенсации за нарушение авторских прав

Мы собрали известные способы фиксации авторства на контент и программы. Посмотрите, что получилось.

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1. Ставить имя и дату на каждом экземпляре произведения

Человек, имя которого указано на произведении, считается автором, пока это не опровергнуто другими доказательствами — ст. 1257 ГК РФ. Такой способ фиксации авторства слаб, но в спорах он иногда работает сам по себе.

Фотограф сделал репортажную съёмку с корпоративного футбола охранного агентства. Съёмку ему заказал предприниматель, у которого был договор с охранным агентством. В итоге вышло так, что агентство разместило фото на своём сайте, но денег фотограф ни от кого не получил. Пришлось обращаться в суд для компенсации за использование фото без договора. Суд взыскал с агентства компенсацию, потому что на каждом фото значилось имя фотографа как автора — дело № 33-9072/201.

К имени и дате можно добавить знак копирайта © и текст с разрешением или запретом перепечатки — ст. 1271 ГК РФ. Копирайт ставят на фото, макете, под текстом, в конце видео, в подвале сайта.

Имя и знак копирайта нельзя удалять. Если кто-то замазал в фотошопе символ © или поставил чужое имя под текстом, можно идти в суд за компенсацией по ст. 1300 ГК РФ.

2. Депонировать произведение

Депонирование работает так. Автор передаёт копию произведения специальной организации. Взамен получает сертификат с датой передачи и указанием себя автором. В случае спора предъявляет свидетельство, а депозитарий показывает копию произведения. Способ подходит для текстов, фото, рисунков, логотипов, видеороликов, программного кода и сайтов целиком.

Депонированием занимаются Российское авторское общество и Копирус. Это аккредитованные государством организации. Есть ещё частные депозитарии, некоторые предлагают депонировать контент онлайн.

Депонирование — платная услуга. Цена регистрации одного произведения от 250 до 3 500 рублей — зависит от депозитария. Поэтому у депонирования есть смысл, если считаете, что контент ценный и его точно украдут.

Владелец и автор контента интернет-магазина одежды депонировала сайт. Когда дизайн и промоматериалы скопировали, смогла отсудить компенсацию. Помогло свидетельство — дело № 44г-46/2019.

3. Заверить у нотариуса дату и подпись на экземпляре текста

У нотариусов есть услуга — заверение подлинности подписи на документе. Автор приносит распечатку текста, ставит подпись и дату, нотариус заверяет. Таким заверенным экземпляром можно доказать, что скопированный текст автор создал раньше нарушителя. Стоимость услуги в среднем 1500 рублей.

Но не каждый нотариус согласится визировать подпись под текстом для лендинга или статьёй в блог. Отказ объясняют тем, что обычный текст на бумаге — это не документ. А в Законе о нотариате прямо сказано, что свидетельствуется подпись именно под документом. Поэтому подходящего нотариуса придётся искать.

4. Письмо себе

Автор ставит подпись с датой на экземпляре произведения и отправляет почтой самому себе. Полученный конверт не вскрывается. В случае спора почтовый штемпель подтверждает, что произведение создано до даты отправления.

Это почти бесплатно — деньги нужны только на почтовое отправление.

Почтовый способ подходит для произведений, которые можно вынести на бумагу или записать на диск. Но оппонент в суде может говорить, что конверт вскрывали или почтовый штемпель подделали. Тогда понадобится экспертиза или дополнительные доказательства.

5. Публикация в соцсетях и блогах

Фото, тексты и видео выкладывают под своим аккаунтом в соцсетях, блогах или на специальных сайтах типа Проза.ру или GitHub. Для надёжности лучше добавить подпись и символ ©.

Сервер Проза.ру заключает с автором договор-оферту на бесплатное предоставление места для публикации текста или изображения и выдаёт свидетельство с номером.

Личные данные из профиля и дату публикации суды принимают в подтверждение авторства контента наряду с другими доказательствами. Правда, получится, что произведение обнародовано. Поэтому способ не подходит, если автор не хочет показывать свою работу. У фотографа стащили фото местного железнодорожного вокзала для иллюстрации текста об услугах компании на сайте. Доказать авторство в суде в споре за компенсацию помогла публикация фото в профиле Вконтакте — дело № 33-2098/2018.

В другом деле фотограф подтвердил авторство украденных агентством недвижимости фото пляжа публикацией в фотоблоге со знаком Copyright © — дело № 2-2531/2016.

6. Залить произведение на облачное хранилище

Когда пользователь регистрируется в облачных хранилищах наподобие Яндекс.Диска, он указывает имя, телефон или электронную почту. При загрузке файла в хранилище фиксируется дата. Имя пользователя и дата подтверждают авторство.

Для суда понадобится принести протокол осмотра нотариусом страницы сервиса. Такая услуга нотариуса стоит примерно 7 000 рублей за страницу. В случае выигрыша суд обяжет ответчика возместить эти деньги.

Телеканал показал видеоролик без разрешения и указания автора. Автор доказала, что спорное видео принадлежало ей раньше показа в эфире с помощью единственного доказательства — протокола осмотра сайта Яндекс.Диск — дело № 33-28581/2017.

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7. Хранить исходники

Способ подходит для фото, видео, дизайн-макетов. Главное здесь — сохранить необработанный объект, желательно с датой и подписью автора.

Например, для фотографий сохраняют исходники в формате RAW с указанием в метаданных времени съемки, модели камеры и имени фотографа. Для дизайна — рисунки от руки или, например, в формате PSD.

Текстильная фабрика вырезала из детской книги изображения котов и разместила их на ткани. Автор книги и иллюстраций не давала на это согласие и пошла в суд за компенсацией. Суд принял в доказательство авторства рисунки котов — дело № 33-21698/2019.

8. Договоры на создание произведения

Текст, макет или программу на заказ автор создаёт на основании договора. Такой договор вместе с актами и техзаданиями можно предъявить суду — там имена и даты.

Сценарист спорил в суде с кинокомпанией об указании себя соавтором в титрах к сериалу. Авторство помог доказать договор авторского заказа на создание литературного сценария к сериалу и акт выполненных работ — дело № 11-35888/2013.

9. Зарегистрировать программу в Роспатенте

Программы и базы данных авторы по желанию регистрируют в Роспатенте по ст. 1262 ГК РФ.

Для этого подают заявку и депонируемые материалы с рефератом. Орган вносит программу в Реестр и выдаёт свидетельство о государственной регистрации. Считается, что сведения в Реестре достоверны, пока не появятся доказательства, что код написали не вы.

Услуга регистрации для граждан стоит 3000 рублей.

Чтобы потом продать права на такую программу понадобится перерегистрация в Роспатенте на нового правообладателя.