Возможности
Главная возможность Эльбы — легко работать без бухгалтера. Сервис подходит для ИП и ООО на УСН и патенте. Он возьмёт на себя отчётность и налоги, а ещё — упростит ведение бизнеса в целом.
Главная возможность Эльбы — легко работать без бухгалтера. Сервис подходит для ИП и ООО на УСН и патенте. Он возьмёт на себя отчётность и налоги, а ещё — упростит ведение бизнеса в целом.
Сервис сам заполнит декларации по УСН. С помощью электронной подписи вы отправите их через интернет. А ещё — получите готовые платёжки на налоги и взносы. При расчёте Эльба учтёт операции по счетам в любых банках, правильно уменьшит налоги и поможет избежать переплат.
Договоры, счета, акты, накладные и УПД будут готовы уже через несколько кликов. Создавайте их по встроенным или собственным шаблонам и превращайте один документ в целый комплект по сделке. Заодно Эльба будет следить за оплатой счетов и может напоминать вашим должникам об оплате.
Отчётность за сотрудников проще, чем кажется. Эльба будет заполнять многочисленные формы так же легко, как налоговые декларации. Она подготовит платёжки на зарплаты, налоги и взносы за сотрудников, а ещё будет формировать электронные трудовые книжки.
Мы отвечаем в мессенджерах, по электронной почте и в социальных сетях. Поможем разобраться с сервисом и ответим на несложные налоговые вопросы.
Пользуйтесь сервисом на айфонах и андроидах. В первую очередь приложение помогает учитывать платежи и работать с документами.
Когда придёт время платить налоги и сдавать отчётность, вы получите письмо и СМС. Вы ничего не пропустите.
Загружайте платежи из любого интернет-банка. Или настройте интеграцию со Сбербанком, Альфа-Банком, Тинькофф Банком, Точкой, Модульбанком, Авангардом или Локо-Банком
Расчёт НДФЛ и взносов за сотрудников, готовые отчёты, кадровые документы — всё это есть в Эльбе.
Эльба учтёт курсовую разницу и правильно посчитает налог по валютным операциям.
Убедитесь, что ваши контрагенты надёжные: узнайте об их финансовой ситуации, судах и признаках банкротства.
Задавайте сложные вопросы, и наши бухгалтеры ответят в течение суток.
На «Супер Премиуме» вы заодно получите доступ к Контур.Пульсу на тарифе «Стартовый». Сервис поможет оценивать прибыльность по проектам, подразделениям и сотрудникам, а также предсказывать кассовые разрывы.
Эльбой и Диадоком удобно пользоваться вместе: создавайте документы в нашем сервисе, а потом мгновенно отправляйте контрагенту. Электронные документы имеют юридическую силу и стоят дешевле заказных писем
Регистрируясь в сервисе, вы принимаете условия лицензионного договора, соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.