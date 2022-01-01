Техподдержка 24/7 Мы отвечаем в мессенджерах, по электронной почте и в социальных сетях. Поможем разобраться с сервисом и ответим на несложные налоговые вопросы.

Мобильное приложение Пользуйтесь сервисом на айфонах и андроидах. В первую очередь приложение помогает учитывать платежи и работать с документами.

Напоминания Когда придёт время платить налоги и сдавать отчётность, вы получите письмо и СМС. Вы ничего не пропустите.

Интеграция с банком Загружайте платежи из любого интернет-банка. Или настройте интеграцию со Сбербанком, Альфа-Банком, Тинькофф Банком, Точкой, Модульбанком, Авангардом или Локо-Банком

Сотрудники Расчёт НДФЛ и взносов за сотрудников, готовые отчёты, кадровые документы — всё это есть в Эльбе.

Валютные счета Эльба учтёт курсовую разницу и правильно посчитает налог по валютным операциям.

Проверка контрагентов Убедитесь, что ваши контрагенты надёжные: узнайте об их финансовой ситуации, судах и признаках банкротства.

Консультации бухгалтера Задавайте сложные вопросы, и наши бухгалтеры ответят в течение суток.

Управленческий учёт На «Супер Премиуме» вы заодно получите доступ к Контур.Пульсу на тарифе «Стартовый». Сервис поможет оценивать прибыльность по проектам, подразделениям и сотрудникам, а также предсказывать кассовые разрывы.