Возможности

Главная возможность Эльбы — легко работать без бухгалтера. Сервис подходит для ИП и ООО на УСН и патенте. Он возьмёт на себя отчётность и налоги, а ещё — упростит ведение бизнеса в целом.

Отчётность

Сервис сам заполнит декларации по УСН. С помощью электронной подписи вы отправите их через интернет. А ещё — получите готовые платёжки на налоги и взносы. При расчёте Эльба учтёт операции по счетам в любых банках, правильно уменьшит налоги и поможет избежать переплат.

Сделки

Договоры, счета, акты, накладные и УПД будут готовы уже через несколько кликов. Создавайте их по встроенным или собственным шаблонам и превращайте один документ в целый комплект по сделке. Заодно Эльба будет следить за оплатой счетов и может напоминать вашим должникам об оплате.

Сотрудники

Отчётность за сотрудников проще, чем кажется. Эльба будет заполнять многочисленные формы так же легко, как налоговые декларации. Она подготовит платёжки на зарплаты, налоги и взносы за сотрудников, а ещё будет формировать электронные трудовые книжки.

Дополнительные возможности, которые вы полюбите

Техподдержка 24/7

Мы отвечаем в мессенджерах, по электронной почте и в социальных сетях. Поможем разобраться с сервисом и ответим на несложные налоговые вопросы.

Мобильное приложение

Пользуйтесь сервисом на айфонах и андроидах. В первую очередь приложение помогает учитывать платежи и работать с документами.

Напоминания

Когда придёт время платить налоги и сдавать отчётность, вы получите письмо и СМС. Вы ничего не пропустите.

Интеграция с банком

Загружайте платежи из любого интернет-банка. Или настройте интеграцию со Сбербанком, Альфа-Банком, Тинькофф Банком, Точкой, Модульбанком, Авангардом или Локо-Банком

Сотрудники

Расчёт НДФЛ и взносов за сотрудников, готовые отчёты, кадровые документы — всё это есть в Эльбе.

Валютные счета

Эльба учтёт курсовую разницу и правильно посчитает налог по валютным операциям.

Проверка контрагентов

Убедитесь, что ваши контрагенты надёжные: узнайте об их финансовой ситуации, судах и признаках банкротства.

Консультации бухгалтера

Задавайте сложные вопросы, и наши бухгалтеры ответят в течение суток.

Управленческий учёт

На «Супер Премиуме» вы заодно получите доступ к Контур.Пульсу на тарифе «Стартовый». Сервис поможет оценивать прибыльность по проектам, подразделениям и сотрудникам, а также предсказывать кассовые разрывы.

Интеграция с Диадоком

Эльбой и Диадоком удобно пользоваться вместе: создавайте документы в нашем сервисе, а потом мгновенно отправляйте контрагенту. Электронные документы имеют юридическую силу и стоят дешевле заказных писем

Попробуйте все возможности Эльбы бесплатно

Попробовать 30 дней бесплатно

Регистрируясь в сервисе, вы принимаете условия лицензионного договора, соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.